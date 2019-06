Stiri pe aceeasi tema

- Aspecte privind relatiile moldo-romane si proiectele comune in derulare au fost discutate in cadrul unei intrevederi a premierului Republicii Moldova Pavel Filip cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila. Cei doi oficiali si-au exprimat dorinta de a pastra si de a intensifica cooperarea bilaterala,…

- Nicolae Guța intra in campania electorala. Celebrul manelist a compus o melodie electorala in favoarea social-democraților. Melodia, care conține pe fundal imagini de la mitingurile PSD din țara, are versuri...

- Solistul trupei Alb-Negru, Kamara, a lansat astazi o melodie emotionanta ce poarta numele fiului sau Leon, in varsta de 4 ani, care sufera de tripareza spastica, dedicata in totalitate micutului luptator.

- Bursa de peste inaugurata cu mare fast la inceputul saptamanii de prim ministrul Viorica Dancila și de ministrul Agriculturii Petre Daea și-a inchis porțile pentru tranzacții, cel puțin pana in luna iunie. Dar, imediat dupa plecarea oficialilor, bursa s-a inchis. Potrivit stiri.tvr.ro , iata și explicația,…

- Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, critica in termeni duri guvernarea condusa de Viorica Dancila. El se arata indignat de faptul ca rata de absorbție a fondurilor europene destinate infrastructurii mari a ajuns doar la 17%, ceea ce ar reprezenta un adevarat „atentat la siguranța cetațenilor romani…

- Expozitia "Muzica de acasa - Cum alungam plictiseala", o istorie a prezentei muzicii in viața romanilor, din secolul al XIX-lea și pana in zilele noastre, prefateaza, incepand din luna iulie, cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului "George Enescu", la Palatul Sutu din București.Citește și: Tudorel…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Parlamentarii urmeaza sa semneze o declaratie prin care se reafirma atasamentul fata de principiile, valorile…

- Romania a sustinut, in mod constant, nevoia si importanta asigurarii unui standard de viata cat mai ridicat al cetatenilor, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Bruxelles, la Summitul Social Tripartit, eveniment a carui tema centrala a fost "O Europa mai puternica, unita si orientata spre…