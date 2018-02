Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Feihong Xu, cu aceasta ocazie fiind evidentiata dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice. "Dialogul celor doi oficiali…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. „Ceea ce pot sa confirm este ca voi avea o discutie imediat ce voi ajunge la Guvern si ca o…

- Premierul V. Dancila ii cere ministrului justitiei sa revina rapid in tara Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îi va cere ministrului justitiei, Tudorel Toader, aflat în…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca discutia pe care a avut-o cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una „foarte buna”, in care a ridicat probleme precum aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), despre vize, dar si despre mentinerea a 2% din PIB de catre…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, duminica, la Romania TV, despre salariile politistilor. Ministrul a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8:00 16:00. Carmen Dan a dat asigurari ca salariile angajatilor MAI nu…

- Patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia au semnat, vineri, la Cluj-Napoca, un acord de cooperare regionala, constituind Alianta patronala a tarilor est-europene cu scopul reprezentarii intereselor mediului de afaceri in raport cu conducerea UE.

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca isi doreste "o dinamizare" a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie sa punem accent pe dimensiunea europeana. Asta inseamna o dinamizare a relatiilor…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca acesta a aratat responsabilitate atunci cand a desemnat o, transmite Realitatea.net. "Eu am vorbit intotdeauna despre echilibru si faptul ca avem nevoie de normalitate in Romania. Deci relatia pe care o voi…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. In direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.Vezi și: Ai grija cum faci curațenie! Pericolul…

- Lentoarea cu care se misca autoritatile locale din Capitala atunci cand vine vorba despre modernizarea infrastructurii rutiere si de transport din zonele in care apar cladiri noi de birouri este, deja, proverbiala. Traficul va deveni si mai aglomerat fata de prezent, in conditiile in care, in 2018,…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, ca are sperante in privinta sanselor sportivilor din Romania la JO de la PyeongChang, subliniind ca la astfel de competitii se pot intampla minuni si participantii se autodepasesc. "Este foarte important…

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației a precizat, referitor la greșelile de gramatica facute de noul ministru ca importante sunt faptele și nu vorbele. Pop, criticat și el pentru erorile facute, a spus ca au existat miniștri care au “vorbit frumos dar nu au facut nimic” pentru invațamantul din Romania.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti dimineata, la sediul ministerului, ca pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru a anula depunerea Deciziei 600, potrivit Romania TV.Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna solutie. In aceasta…

- Romania a schimbat trei prim-ministri in decurs de un an si doua luni. Dar asta nu pentru ca „are cu ce”, ci pentru ca nu si-a facut temele clasa politica. Numerologul Mircea Georgescu a facut un portret ezoteric al proaspatului premier Viorica Dancila , cu plusuri si minusuri. Dupa data completa a…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila, unul dintre cei mai vocali artisti cand vine vorba de evenimentele de pe scena politica, a comentat in termeni duri noul scandal din sanul PSD, precum si demisia premierului Mihai Tudose si a indemnat romanii sa iasa in strada, comparand ceea ce se intampla cu Romania…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Cum este posibil ca automatizarea si robotizarea sa stimuleze crearea de locuri de munca? De ce nu dau robotii muncitori afara in Romania si in tarile din Europa de Est? In primul rand, pentru ca muncitorii calificati sunt la mare cautare iar evolutia demografica din Romania este defavorabila – tot…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Vicepresedintii PSD Gabriela Firea si Rovana Plumb au mentionat, pe paginile lor de socializare, ca trebuie convocat urgent Comitetul Executiv National (CExN) al partidului, pentru "transarea" actualei crize politice. "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica…

- Asociatia Psihologilor din Romania arata, intr-un comunicat de presa, ca testarile psihologice care se fac in politie nu vizeaza si evaluarea clinica, ci daca persoana se potriveste cu postul, iar daca procesul nu se abate si asupra afectiunilor mintale, aceste probleme nu vor fi detectate.

- Femeia BERBEC: Nativele nascute sub acest semn zodiacal tind sa se grabeasca mereu, iar acest lucru poate fi destul de intimidant pentru un barbat. Acestor femei le place sa preia controlul in relații și acest lucru ii deranjeaza pe barbați. La inceput, personalitatea acestor native…

- Una calda, alta rece pentru vedeta de televiziune Catrinel Sandu. deși divorțeaza, in plan profesional e pe cai mari. Catrinel Sandu a anunțat, la sfarșitul anului trecut, ca se separa de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fete. Dupa anunț, s-a aflat ca blonda era inșelata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit intr-o interventie la Romania TV despre controversele iscate in jurul pensionarilor anticipate din cadrul ministerului, dar si despre stadiul recalcularii pensiilor militare. Ministrul sustine ca banii au inceput deja sa se vireze catre oameni, procesul…

- Sarmalele si carnatii sunt nelipsite de pe masa de Craciun in Romania. Putini stiu insa cat de nociva este carnea tocata pentru organismul uman. Poate parea greu de crezut insa, potrivit specialistilor, consumul de carnem tocata timp de 10 zile, chiar si in cantitati mici, scade imunitatea corpului…

- Un gigant a luat decizia sa inchida o fabrica din Romania. Lider pe piața locala, gigantul va face acest pas la inceputul anului viitor, informeaza Bugetul.ro.Cum oficialii companiei au hotarat sa puna lacatul pe respectiva fabrica, angajații acesteia vor... Citește AICI ce cunoscuta fabrica…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicați in proiectul de reforma a justiției sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și sa ceara avizul Comisiei de la Veneția.…

- Facebook vine cu noi schimbari, pe final de an. Oficialii au anuntat ca vor modifica algoritmul de rankare al newsfeed-ului astfel incat postarile care cer implicarea utilizatorilor de o maniera evidenta sa fie din ce in ce mai putin vizibile.Citeste si: La un an de la fuga lui Ghita din Romania,…

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a cerut, duminica, parlamentarilor sa apere democratia si drepturile cetatenilor si sa nu sacrifice milioane de romani, adoptand modificarile la Codurile penale, pentru a scapa cativa oameni care se apropie de puscarie,cerandu-le si romanilor sa lupte pentru justitie.…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic…

- ”Lupta anticorupție va fi terminata. Daca ne uitam in urma cu 12-15 ani ce se intampla in Romania in lupta cu corupția, o sa vedem ca nu se intampla mare lucru. Nu erau anchete. Anchetele DNA din ultimul timp și hotararile de condamnare pronunțate de judecatori in ultimii ani cred ca sunt motivul…

- "In acest moment este stabil, urmeaza sa fie reevaluat", precizeaza sursa citata. Alexandru Arsinel a fost internat de urgenta la Spitalul Universitar din Bucuresti. El a acuzat dureri toracice. Artistul a declarat, la Romania TV, ca le multumeste tuturor celor care i-au fost alaturi in aceste…

- Cei noua ambasadori care s-au intalnit miercuri cu ministrul Tudorel Toader i-au impartasit acestuia "preocuparea lor cu privire la proiectul de legi privind reforma justitiei dezbatut in Parlament", precum si importanta solicitarii "avizului Comisiei de la Venetia asupra unor aspecte de baza ale reformei…

- Educatia precara ocupa primul loc in topul celor mai importante obstacole pentru cei care vor sa inceapa si sa dezvolte o afacere in Romania, arata EY Romania, precizand ca, dupa un sondaj, 23% dintre respondenti au afirmat acest lucru, fata de doar 16% in anul 2016.

- In perioada 6 -7 decembrie, de la ora 18, in Aula Bibliotecii Central Universitare „Eugen Todoran”, are loc prima ediție a Festivalului New York Portuguese Short Film Festival, festivalul de scurtmetraje portugheze din New York, care promoveaza cinematografia portugheza și noua generație…

- La Botosani se afla singurul patinoar din Romania asistat de un salvamar. Desi a fost pregatit din fonduri publice, pentru a salva oamenii de la inec, acesta acorda primul ajutor patinatorilor raniti si taie bilete.

- Scurt si devastator: asa poate fi caractezizat comunicatul emis luni de catre Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarea legilor Justitiei care se pune la cale la Bucuresti. Este vorba de patru randuri, care incapsuleaza cea mai severa evaluare pe care ne-o face partenerul nostru strategic…

- Prețurile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferința de lansare a raportului "Evoluția Concurenței in sectoare cheie - 2017". "In economiile…

- Suntem pentru stabilitatea macroeconomica, stabilitatea cursului, dar nu pentru fixitate. Romania a scapat de „euroizare“, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb, insa exista in continuare o sensibilitate emotionala legata de deprecierea leului, sustine…

- Romario Kortzorg a ajuns in Romania la 1 iulie 2015 și a semnat cu ASA Targu Mureș, apoi a ajuns la Dinamo, Astra și Concordia Chiajna. La niciuna dintre aceste echipe n-a convins, insa a plecat din țara cu scandal. ...

- Vremea se va raci accentuat incepand de astazi, iar in curand vor aparea si primele ninsori. Potrivit ultimelor date furnizate de Administratia Nationala de Meteorologie, conditiile pentru instalarea iernii in Romania se vor crea dupa data de 20 noiembrie. „Peste tara noastra va patrunde o masa de aer…