- Dana Garbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, care a sustinut modifcarile operate de PSD in legislatia penala, a fost propusa de Viorica Dancila pentru Ministerul Justitiei. Ana Birchall, actualul titular al Justitiei, va prelua functia de vicepremier pentru parteneriate strategice.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…

- Ana Birchall, propusa la Ministerul Justitiei, care urmeaza sa depuna juramantul, luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, a anuntat la sediul PSD ca a cerut o ancheta in cazul sinuciderii, in detentie, a lui Marcel Ionel Lepa, ucigașul polițisistului din Timis. "Am fost informata azi-dimineata, la prima…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis, miercuri dupa amiaza, președintelui Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, ministru al Justiției, ministru al Fondurilor Europene și ministru…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx), ca s-a votat ca Titus Corlatean sa fie propus vicepremier, Ministerul Justitiei sa fie preluat de catre Ana Birchall, Ministerul Fondurilor Europene de catre Roxana Manzatu iar Ministerul Romanilor…