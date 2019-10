Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis transmite, pe Facebook, în prima zi oficiala de campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, ca adevarata schimbare în România vine prin votul tuturor românilor care cred în "democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare…

- Pana in data de 1 octombrie, 14 candidati pentru alegerile prezidentiale au fost validati si au depus declaratiile de avere si de interese pentru postul vizat. Printre ei se numara si Kelemen Hunor, candidat sustinut de Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania. La data de 18 septembrie, el si a completat…

- 14 candidati vor intra in cursa pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, anunta Biroul Electoral Central (BEC). Maine va avea loc tragerea la sorti pentru pozitiile pe buletinul de vot.

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a apreciat joi, la B1TV, ca scandalul candidaturilor la prezidentiale ar putea sa aiba efecte cat se poate de serioase, daca Biroul Electoral Central va depune la Parchetul General o plangere penala impotriva candidaților la alegerile prezidențiale care au inregistrat…

- Cum ar fi ca Iohannis și cei de la PNL sa incerce sa o trimita pe Dancila in turul doi al alegerilor prezindențiale? Vi s-ar parea un scenariu horror? Ei bine, nu-i chiar așa. Pomeneam in urma cu cateva zile despre sansele extrem de mici pe care stanga politica romaneasca le are in a accede cu un candidat…

- Biroul Electoral Central (BEC) comunica, pana la cel tarziu 24 septembrie 2019, candidaturile pentru prezidentiale sau semnele electorale admise sau respinse, potrivit calendarului stabilit prin Hotararea de Guvern privind alegerile prezidentiale, din 27 august 2019. Candidatii pentru alegerile prezidentiale…

- Inscrierea surpriza in cursa prezidențiala a lui Mircea Diaconu, susținut de ALDE și PRO Romania, face parte, potrivit jurnalistului Ion Cristoiu, dintr-un scenariu in care liderii celor doua partide au rolul de simpli actori și in care nu știm cine este regizorul.Evenimentul Zilei: (...)…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il…