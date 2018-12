Ea a fost intrebata cum comenteaza posibilitatea ca ziariștii de la Rise Project sa fie sancționați in virtutea regulamentului GDPR. „In Romania exista dreptul de opinie, dreptul la expresie dar in același timp avem un regulament european de protecție a datelor. Daca sunt incalcate drepturile acestea, daca e incalcata viața privata, daca sunt folosite date personale, fiecare, indiferent de unde vine, indiferent cine este, trebuie sancționat in conformitate cu normele europene. Atata timp cat avem un regulament european, el nu este opțional, e obligatoriu și i in Romania a fost aplicat acest…