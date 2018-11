Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a lansat joi, in ședința solemna a Guvernului de la Alba Iulia, o serie de promisiuni pentru sectorul construcțiilor. Viorica Dancila spune ca va fi semnat un memorandum cu patronatele prin care sectorul va fi declarat de importanța naționala pentru 10 ani. Salariul minim net…

- Domeniul constructiilor va fi declarat "prioritar si de importanta nationala" pentru economia romaneasca, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, pentru acest sector, va fi stabilit "un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei". La inceputul sedintei solemne de Guvern…

- La inceputul sedintei solemne de Guvern de la Alba Iulia, premierul a anuntat ca vor fi aprobate prin memorandumuri "doua acorduri in domenii prioritare pentru Romania - constructii si educatie", care vor fi semnate cu sindicatele si patronatele imediat dupa reuniune. "Acordul in domeniul…

- Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii ‘Junior Centenar’, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba Iulia.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri ca mai sunt cateva avize de asumat pentru la actul normativ privind cresterea salariului minim, urmand ca ulterior Guvernul sa ia o decizie in acest sens. Întrebat la Palatul Victoria dacă vor mai exista discuţii între Guvern,…

- Intrebat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prins in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finanțelor, Eugen Teoodorovici, a raspuns: „Sigur va fi prinsa in ceea ce facem anul viitor ca și buget, in schimb nu o sa pot sa va spun eu…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, 18 octombrie, o intrevedere cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizație de stat inființata in 1975, sub președinția Seica Fatima…

- Presedintele Klaus Iohannis cheama Guvernul la consultari pe tema rectificarii bugetare. Astfel, Iohannis asteapta Guvernul la consultari joi la ora 11:00, anunta Administratia Prezidentiala. Conform programului premierului Viorica Dancila, joi seful Executivului ar trebui sa fie…