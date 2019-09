Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, reactioneaza la votul prin care Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului. Dancila acuza un "grup restrans din ALDE" pentru iesirea de la guvernare si le intinde o mana "oamenilor responsabili" din partidul lui Tariceanu. Potrivit premierului,…

- Senatorii vor vota succesorul lui Calin Popescu Tariceanu la șefia Senatului în plenul de marți, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursa sunt Ion Popa din partea ALDE, Alina Gorghiu din partea PNL și Teodor Meleșcanu, propus de PSD. ”Marți…

- ”Domnul Meleșcanu a facut ceva lipsit de orice etica. Din cauza lui și a PSD, ALDE va ramane fara grup la Senat. Urata situația cand ești tradat din interior pentru niște cofeturi de conjunctura, nu? Dar e mai facil sa dai vina pe Opoziție, in loc sa te hotaraști ce vrei de la politica. Ca nu merge…

- Daca nu trece remanierea, Guvernul ramane in forma veche, deci acest lucru nu presupune schimbarea Executivului, a afirmat sambata premierul Viorica Dancila. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in...

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedenta, pe care a votat-o. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, relateaza Mediafax.Kelemen Hunor…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, luni, ca prin ieșirea ALDE de la guvernare, inlocuirea miniștrilor partidului se va face prin remaniere, fara un vot in Parlament. El a adaugat ca dupa ieșirea ALDE de la guvernare se va discuta punctual pe fiecare lege, deoarece nu va mai exista majoritate.„Ieșirea…

- "Ce castiga Tariceanu in urma deciziei de a iesi de la guvernare? Eu nu reusesc sa vad partea plina a paharului pentru CPT. Cu atat mai putin pentru ALDE. Pentru ca, daca-si imagineaza ca Ponta va ajuta ALDE sa mai creasca in sondaje sau sa intre in Parlament anul viitor, inseamna ca inca…