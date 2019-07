Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata seara, cu unele precizari pe Facebook, spunand ca este vorba despre analiza oportunitatii unui referendum pentru implementarea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori si pedofili, precum inchisoarea pe viata sau castrarea chimica si sustinand ca…

- Vicepremierul Mihai Fifor spune ca, prin referendumul anuntat de premierul Viorica Dancila, se doreste introducerea unor masuri radicale, cum ar fi pedeapsa cu inchisoarea pe viața sau castrarea chimica pentru pedofili, violatori și criminali. Liderul PSD il ataca pe Dacian Ciolos, dupa ce fostul premier…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, ast[zi, ca ia in calcul posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor in vederea inaspririi drastice a pedepselor pentru crima, viol și pedofilie, in contextul crimei de la Caracal. „De asemenea analizez posibilitatea convocarii unui referendum…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, sambata, dupa Congresul PSD, ca este cazul, de acum, ca social-democratii sa se apuce se guverneze bine pentru ca nu mai pot da vina pe nimeni. "V-ati ales - foarte bine; gata cu "Epoca si Echipa Dragnea" - foarte bine; votul a fost democratic - foarte…

- Premierul Viorica Dancila a revenit sambata dimineața cu o postare pe pagina sa oficiala de Facebook in care subliniaza ca persoanele care vor fi gasite vinovate in cazul fetiței de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu mascații de acasa pentru a fi data spre adopție vor fi sancționate. Premierul…

- Copiii din proiectul "Casa Share" au vazut pentru prima oara in viata lor marea. Ei au plecat marti, pe 18 iunie, spre litoral. Imaginile postate pe Facebook nu au nevoie de cuvinte. "Copii fara mama, fara tata. Unora le-a luat foc casa, altora le-a luat-o apa, unii dormeau 6 copii intr-un pat, samd...…

- PNL propune masuri concrete pentru a asigura protecția cetatenilor romani in fața valului de infractiuni comise cu violenta la nivel stradal, dar și pentru ca acei corupți care au fost prinși și condamnați in instanța sa iși execute pedeapsa pana la capat, fara posibilitatea de a mai fi eliberați condiționat.…

