- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, sambata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca romanii au dreptul la un trai decent, la respect si la implicare din partea institutiilor statului.

- "Cu aroganta lui specifica, se uita la noi ca si cum am fi datori sa il sustinem in tot ceea ce face, sa il sustinem sa aiba mai multe vacante, sa ne critice mai mult in afara granitelor tarii, sa se plimbe mai mult cu avioanele private, sa aiba mai multe week-end uri, sa stea mai mult pe acasa.…

- "Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele…

- 'O atmosfera extraordinara la intalnirea de aseara cu reprezentanții comunitații romanești din New York! Ma bucur de fiecare data cand am ocazia sa vorbesc romanilor din diaspora despre lucrurile bune care s-au intamplat de cand au plecat din țara, despre toate motivele de a se intoarce pe care le…

- Ilan Laufer anunța miercuri ca a demisionat din funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dancila, întrucât nu a fost invitat, în aceasta calitate, sa o însoțeasca pe șefa Guvernului la vizita în Statele Unite. Mai mult, spune Laufer, Dancila nu s-a întâlnit…

- Guvernul s-a reunit in prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE. In deschiderea sedintei, premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a criticat pentru refuzul de a semna numirea ministrilor interimari ai PSD. „Romanii nu merita sa fie sacrificati…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, dar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, au transmis un mesaj de sustinere premierului Viorica Dancila, intrata in cursa pentru prezidentiale, potrivit Agerpres. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat, la…

- "M-am așteptat in aceasta seara la o declarație a domnului Iohannis prin care sa ne transmita niște masuri clare. M-am așteptat sa ne convoace maine in CSAT, sa urgentam analiza și deciziile care se impun. M-am așteptat la o poziție ferma in cazul STS. De ce Guvernul poate lua masuri și dumneavoastra…