Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice.Redam mai jos mesajul transmis de premier:Societatea romaneasca are nevoie astazi, mai mult ca oricand, de intelepciunea, cumpatarea si generozitatea parintilor si bunicilor nostri. Experienta lor de viata,…

- "Societatea romaneasca are nevoie astazi, mai mult ca oricand, de ințelepciunea, cumpatarea și generozitatea parinților și bunicilor noștri. Experiența lor de viața, memorie vie a framantarilor sociale și grijilor personale, este un prețios factor de echilibru. Maturitatea și daruirea lor sunt indemnuri…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, amintind de masurile luate de guvern, precum majorarea pensiilor."Societatea romaneasca are nevoie astazi, mai mult ca oricand, de ințelepciunea, cumpatarea și generozitatea parinților…

- Consilierul pe teme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a afirmat, sambata, ca se pregateste modificarea legislatiei privind insolventa, fiind in lucru, la Executiv, un proiect de Ordonanta de Guvern in acest sens.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni seara ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem.

- Prim ministrul Viorica Dancila a declarat luni seara ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem, conform Agerpres.ro. Aceasta lege va fi pusa in dezbatere publica si, dupa ce vom…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni seara ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. "Aceasta lege va fi pusa in dezbatere publica si, dupa ce vom face…