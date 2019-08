Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au reunit, vineri, intr-o ședința a Comitetului Executiv, in care pregatesc congresul de sambata, unde va fi validata candidatura Vioricai Dancila la prezidențiale. Social-democrații trebuie sa decida și numele viitorului ministru al Educației. In acest moment, sunt trei nume luate in…

- "Avem discuții aprofundate. PSD nu ține cu dinții de guvernare. Daca nu mai e sprijin in Parlament (pentru Guvern - n.r.) nu e nicio problema, PSD e partid mare și știe ce are de facut mai departe. Opinia mea e ca putem relansa guvernarea cu o noua oferta politica", a declarat, vineri, la Digi24,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca Guvernul va stabili, dupa un proces de consultare publica cu toti cei interesati si parcurgerea etapelor legale si procedurale, formula optima de functionare a serviciilor de ride-sharing, precum cele prestate de Uber, Bolt sau Clever. "Activitatea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca este necesara o simplificare a procedurii de adoptie si ca Guvernul si coalitia de guvernare se vor ocupa de acest lucru, informeaza Agerpres.roAcum merg la Guvern pentru a vedea toate documentele pe care le am primit. ... Am discutat in permanenta cu fiecare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta si a afirmat ca acest proiect va aduce "ordine in administratie". "Un Cod administrativ este asteptat de foarte multi ani, s-au facut pasi importanti, acest Cod a fost dezbatut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca majoritatea parlamentara care sustine actualul Guvern este in continuare solida, fapt dovedit inclusiv de votul de alegere a presedintelui Camerei Deputatilor si ca isi va duce mandatul mai departe. "Guvernul a fost investit de Parlament in baza votului acordat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca urmeaza discutii in PSD si in coalitie pentru a gasi modalitati de aplicare a referendumului privind justitia, aprobat de romani duminica. Ea spune ca inclina catre varianta unei legi adoptate in Parlament. "Vom avea o discutie…