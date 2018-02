Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, iar la final au ieșit intr-o conferința de presa comuna, la care a participat și comisiarul european, Corina Crețu. Citește și: Jean Claude Juncker face mișto, cu Viorica Dancila de fața:Nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in cadrul celei de-a XXI-a sesiuni a adunarii Asociatiilor Comunelor din Romania (A.Co.R), ca in 27 februarie va face o vizita in Republica Moldova, unde se va intalni cu premierul Pavel Filip, pentru a discuta despre intarirea cooperarii dintre cele doua Guverne

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in cadrul celei de-a XXI-a sesiuni a adunarii Asociatiilor Comunelor din Romania (A.Co.R), ca in 27 februarie va face o vizita in Republica Moldova, unde se va intalni cu premierul Pavel Filip, pentru a discuta despre intarirea cooperarii dintre cele doua…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut joi o discutie telefonica cu premierul Romaniei, Viorica Dancila, cu care a abordat subiectul parteneriatului strategic dintre cele doua state si domeniile prioritare de colaborare, informeaza Directia comunicare si protocol a guvernului Republicii…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Deputații își reiau de astazi, 15 ianuarie, activitatea în comisiile parlamentare. Potrivit unei dispoziții semnate de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu, sesiunea de primavara-vara a Parlamentului va începe pe 1 februarie și nu va depași sfârșitul lunii iulie.…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Gradinita de copii „Marita” din localitatea Mitoc, raionul Orhei, una dintre cele 933 de institutii prescolare renovate din grantul oferit de Guvernul României, a fost inaugurata miercuri, 20 decembrie 2017. La eveniment au participat Ambasadorul României în…

- Curtea de Apel a decis ca recursul formulat de Hidroelectrica prin care compania de stat contesta decizia Garzii de Mediu de a fi reevaluat impactul produs de proiectul hidroenergetic Bumbești-Livezeni este nefondat. Astfel, lucrarile au fost sistate. "Vorbim despre o investiție de interes…

- Sesiunea de toamna a Parlamentului se va încheia pe data de 22 decembrie 2017. Decizia a fost luata în cadrul ședinței de ieri a Biroului permanent, care va propune plenului Parlamentului hotarârea pentru aprobare. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și 1.033,1…

- România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui an. România este si una dintre principalele destinatii ale exporturilor din regiunea separatista transnistreana,…

- "Sedinta va fi luni, incepand de la ora 15:00. Am aprobat memorandumul referitor la aceasta sedinta si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea precaderii protocolului de stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Potrivit memorandumului aprobat de conducerea celor doua Camere, "Parlamentul…

- Mars la Chisinau pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Sute de oameni, potrivit presei – 3.000 potrivit organizatorilor - au participat la evenimentul organizat cu ocazia implinirii a 99 de ani de la Marea Unire din 1918. Participantii la mars au fluturat drapelul romanesc si au scandat „Unire”.

- „Romania are o agenda clara in Republica Moldova si ramane in continuare sustinator ferm al Republicii Moldova pe calea sa europeana. Dorim ca prin actiunile noastre sa multiplicam si sa consolidam progresele obtinute pana in prezent, sa incurajam derularea reformelor structurale, care sper sa genereze…

- Alianța pentru Centenar solicita dialog cu conducerea partidelor politice de la București, indeosebi a celor parlamentare, pe teme de interes pentru Romania și Republica Moldova, in cursul saptamanii 4-10 decembrie.

- Trenul Unirii, remorcat de o locomotiva tricolora, va pleca vineri din Bucuresti, la ora 5:50, catre Iasi si se va intoarce in aceeasi zi in Capitala, informeaza, joi, CFR Calatori. ‘Vineri, 1 Decembrie, angajatii feroviari, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 99 de ani de la Marea Unire si intrarea…