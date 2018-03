Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru aderarea Romaniei la zona euro va exista, de astazi. Guvernul va adopta in sedinta de astazi un proiect pentru infiintarea acestei institutii, care trebuie sa pregateasca atat calendarul, cat si procesul de aderare.

- Romania nu va mai avea capacitate de depozitare a gunoiului in circa trei ani, in conditiile in care capacitatea de depozitare a tarii este de 18 milioane tone, iar jucatorii din aceasta industrie sunt amenintati de proiectul de OUG privind regimul deseurilor, a declarat directorul general al companiei…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan iese la atac, dupa ce social-democratii au adoptat o conventie privind aderarea Romaniei la zona euro. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, politicianul sustine ca Romania nu mai indeplineste toate criteriile necesare si ca si cele doua criterii care sunt indeplinite…

- Guvernul anunta infiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Comitetul interministerial…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, într-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca în anul 2020, când Bucurestiul

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Martie este ziua in care celebram femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personala: mama, fiica, soție, sora. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pana in prezent,…

- Ana Gomes afirma ca nu a auzit-o pe Viorica Dancila "sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva" in perioada in care aceasta a fost europarlamentar. "In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila, potrivit Romania TV. Am promis…

- Prime minister Viorica Dancila on Tuesday said she is aware of the statements made by Moldova's President Igor Dodon regarding Romania and that in her opinion, without giving advice, a country's president must be a president of all its citizens, of those who have other aspirations, included, adding…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. Propunerea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta pregatirea unui pachet de masuri care sa raspunda dificultatilor pe care le intampina persoanele cu deficiente de vedere si de auz. Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale…

- Viorica Dancila a declarat la Romania TV ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, premierul Romaniei a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Ajunși la jumatatea exercițiului financiar european, romanii se trezesc ca, paradoxal, banii europeni vin și mai greu decat in primul exercițiu financiar. Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan are o explicație: „In 2014, negociatorii noștri au fost slabi și nu au cunoscut domeniile”. Primarul da…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Declaratie politica - Guvernul PSD iși bate joc de femeile din Romania prin exploatarea temei egalitații de gen Domnule Presedinte,Stimati colegi, De la instalarea celui de-al treilea guvern PSD din primul an de legislatura, suntem asaltați de putere cu declarații laudaroase despre prezența masiva a…

- Jurnalistii de la The Economist scriu despre faptul ca eficienta neasteptata a DNA in lupta impotriva coruptiei din Romania este pusa in pericol de mai multi politicieni cercetati pentru coruptie. Acestia incearca sa schimbe modul in care functioneaza Justitia din Romania doar pentru a scapa de inchisoare.…

- Guvernul obliga firmele care au peste 50 de angajați sa inființeze o funcție de expert in egalitate de șanse. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Executivul discuta proiectul de lege privind combaterea violenței in familie și urmeaza sa stabileasca prevederile…

- Dupa ce mama lui, Sorina Pintea, a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila, informatiile despre Ionut Pintea au inceput sa curga la televiziunile si site-urile de stiri de la noi. Un apropiat al lui Ionut Pintea a dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul…

- Sint aproape sigur ca lecturat pe dunga și mai ales cu dușmanie, comentariul meu „Am trait s-o vad și pe asta! Miniștrii PSD nu mai sint acuzați de corupție, ci de incultura”, tiparit in numarul anterior, va fi stirnit nedumeriri și evident intrepretari tendențioase, in genul Ion Cristoiu apara guvernul…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb''. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un “foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, titreaza…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. "In urmatoarea perioada, Comisia…

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian. "Un om politic, în ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Odata cu desemnarea noului premier, Viorica Dancila, a inceput și reconstrucția Cabinetului. Unul dintre miniștrii care va parasi, cel mai probabil Guvernul, este Liviu Pop, cel care pana acum se afla in fruntea Ministerului Educației.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…