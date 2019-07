Dăncilă: Vom face două propuneri pentru funcția de comisar european: o propunere de femeie și una de bărbat Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca în urmatoarea perioada va trimite catre Bruxelles doua propuneri de comisar european: o femeie și un barbat. Dancila a precizat ca nu s-a luat o decizie clara privind numele care vor fi propuse.



Președintele PSD a invocat faptul ca presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a vorbit despre necesitatea unei egalitații între comisarii barbați și comisarii femei precizand ca ia în calcul varianta uni propuneri de comisar femeie.

"Vom face doua propuneri: o propunere de comisar femeie și una de comisar barbat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

