Dăncilă: Vom aloca fonduri pentru a asigura persoanelor cu autism accesul săptămânal la 5 ore de terapie complementară Guvernul va aloca fonduri pentru a asigura fiecarei persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist accesul saptamanal la 5 ore de terapie complementara actului medical oferita de specialisti in psihoterapie si psihopedagogie speciala.



"Marcam prin acest eveniment special Ziua internationala de constientizare a autismului in semn de solidaritate si de sustinere pentru copii, tineri si adulti cu tulburari de spectru autist si pentru familiile acestora. Cei care se confrunta cu aceste tulburari, dar si cei dragi care ii au in grija au nevoie de intelegere, afectiune si de sprijin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

