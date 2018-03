Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Guvernul a stabilit miercuri in sedinta de Guvern temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare și modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar lucrarile sa se incheie la timp pentru desfașurarea Concursului Internațional "George Enescu"…

- Cresterea permanenta a subventiilor, precum si a altor transferuri facute de la bugetul de stat, ne arata o administratie publica locala tot mai dependenta de centru, care nu reuseste sa-si asigure sursele de venit pentru acoperirera cheltuielilor, dar care nici nu se omoara cand vine vorba despre…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanța de Urgența referitoare la masuri in domeniul sanatații, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de același nivel al indemnizației aflat in plata pana la sfarșitul anului trecut. Aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, in debutul sedintei de guvern de joi, ca executivul va adopta o ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele privind concediile medicale, inclusiv cele maternale.

- Guvernul are pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de Urgenta referitoare la concediile medicale, care cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor din sistemul public de sanatate, a anuntat premierul Viorica Dancila, la ineceputul sedintei Executivului de joi. ...

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera AmCham Romania (Camera de…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- 'Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti. Mentinerea deficitului bugetar in limitele tintite…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- SNFP da in judecata Guvernul, pentru scaderile de venituri. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va da in judecata Guvernul, ca urmare a nemulțumirilor legate de modificarile fiscale pe care le considera discriminatorii. „Sunt trei acte normative: Legea 153 (Legea Salarizarii),…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- Ordonanta de urgenta pentru mentinerea veniturilor nete Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, care ar urma sa corecteze nedreptatile aduse de trecerea tuturor contributiilor sociale în sarcina angajatilor. Actul normativ are scopul sa garanteze mentinerea veniturilor nete…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time. Sedinta de Guvern va avea loc la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca aceasta OUG care vizeaza…

- „Întrucât în sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa încerce întregirea normei la 8 ore, sa constate daca vreunul dintre acesti angajati poate fi încadrat…

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care sa se asigure menținerea nivelului actual al salariilor din sectorul public și în urma aplicarii Legii Salarizarii și-a trecerii contribuțiilor de la angajator în sarcina angajatului.

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care sa explice intreg haosul creat in urma prorogarii termenului de depunere al Declaratiei 600."In legatura cu declaratia 600 si in legatura cu faptul ca…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat în aceasta dimineața ca Guvernul va aproba în maximum doua saptamâni o noua Ordonanța de Urgența privind Declarația 600, în care se va specifica foarte clar ca niciun contribuabul

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Guvernul a amanat depunerea Declarației 600, pana la data de 15 aprilie 2018. Potrivit Executivului, pana in prezent s-au depus 28.500 de formulare, din totalul de 210.000 de persoane care ar trebui sa le completeze, potrivit Codului Fiscal, in urma estimarilor facute de autoritați, la nivelul anului…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Guvernul va adopta in sedinta de miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. "Astazi vom adopta OUG privind prorogarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie", a anuntat premierul Vasilica Viorica Dancila,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Se discuta o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor,…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- O parte dintre crescatori nu vor mai avea interdictie sa isi scoata animalele la pascut. Conform unor noi prevederi legale, pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor…

- Guvernul se așteapta ca situația in plan social sa degenereze in urmatoarea perioada. In sistemul RO-ALERT, cel prin care populația este alertata pentru situații de urgența cum ar fi fenomene meteo extreme sau cutremure, a fost implementat un nou tip de alerta, acela de revolta sociala.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, promulgata de Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza…

