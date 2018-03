Stiri pe aceeasi tema

- Un document anterior „Listei Negre” de la Bruxelles, actul care a creat un val de controverse in aceasta saptamana și pe care se afla nume grele ale politici din Romania, implicate in dosare mari de corupție, a aratat cererile anterioare ale Comisiei. Acestea includ detalii cu privire la marile dosare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, el spunand ca…

- Documente atasate: Scrisoare "In spatiul public au aparut informatii referitoare la documentul oficial transmis de catre Comisia Europeana Ministerului Justitiei, in anul 2012, in cuprinsul caruia se solicitau informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea urmatorilor pasi…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, luni, printr-o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice cu celeritate daca in perioada 2012 - 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului", potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare "a interesul public privind clarificarea…

- Un sofer a sesizat miercuri dupa-amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei. Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii…

- Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca pana in prezent peste 1.200 de detinuti au iesit din penitenciar prin aplicarea legii recursului compensatoriu. "Astazi, cand vorbim, avem 1.219 detinuti care au iesit din penitenciar la termen prin aplicarea legii recursului compensatoriu.…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Presedintele Senatului: Nu a fost adoptat proiectul de lege privind modificarea Codurilor penale Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu a fost adoptat un proiect de lege privind modificarea Codului penal si de procedura penala finalizat de Ministerul Justitiei si ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. "Romania este gata de Schengen", a spus Timmermans, intr-o conferinta de presa. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online:…

- Precizarile au fost facute in contextul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca modificarea Codurilor penal si de procedura penala a fost finalizata, la Ministerul Justitiei, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Nu stiu. Foarte bine, daca a fost adoptat…

- Cursurile vor fi suspendate si marti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unei informari a Biroului de presa al institutiei de invatamant superior. "Activitatile didactice vor fi suspendate si marti, 27 februarie…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana in 2019 Romania va fi in spatiul Schengen si va scapa ce MCV, cu toate ca Juncker subliniase, cu o luna in urma, ca realizarea celor doua obiective, candva in viitor, tine si de forma…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat,…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia UE, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat, la Antena 3,…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta MCV.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sâmbata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România va intra în

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19,00, problema fiind remediata partial vineri,…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, iar la final au ieșit intr-o conferința de presa comuna, la care a participat și comisiarul european, Corina Crețu. Citește și: Jean Claude Juncker face mișto, cu Viorica Dancila de fața:Nu…

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Azi, premierul roman a avut intalniri cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și cu comisarul european Corina Crețu.

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Este prima vizita a premierului de la preluarea mandatului. Cu detalii despre programul de astazi, Ionuț Gheorghe, jurnalist TVR.

- Premierul Viorica Dancila urmeaza sa fie primit, astazi, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit calendarului oficial al institutiei, publicat pe site-ul Comisiei.

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Premierul Viorica Dancila are programate intalniri la Bruxelles, marti si miercuri, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk , cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani si cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Este prima sa vizita externa in calitate de ...

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Premierul Viorica Dancila urmeaza sa fie primit, miercurea viitoare, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit calendarului oficial de saptamana viitoare al institutiei, publicat pe site-ul Comisiei.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, saptamana viitoare, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, precum si cu comisarul european pe politici regionale Corina…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare",…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Premierul Viorica Dancila se va intalni la Bruxelles, pe 20-21 februarie, cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, motivul deplasarii fiind explicarea intențiilor majoritații guvernamentale de modificare a legilor justiției.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat vineri ca nu va mai ramâne în viitorul Guvern. "Am si anuntat ca nu mai ramân. Nu mi-am dat demisia, dar am anuntat ca nu doresc sa mai continui", a spus Petrea, înaintea sedintei Comitetului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au semnat, miercuri, o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans in care explica faptul ca dezbaterea legilor justitiei s-a…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Deputatul PSD Florin Iordache se afla internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online Ada Vîlceanu)