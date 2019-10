Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune ca este de acord cu schimbarea legislației pentru decontarea pe viața a tratamentului pe care il urmeaza victimele tragediei de la Colectiv.„Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv și am cautat in ultimele zile soluții pentru a le putea oferi…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, ca este de acord cu propunerea victimelor tragediei din Colectiv, pentru decontarea tratamentului, pe tot parcursul vietii. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv și am cautat in ultimele zile soluții pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca victimele de la Colectiv vor avea acces la tratament, atat in tara cat si in strainatate, atat timp cat va fi nevoie. ‘In urma scrisorii deschise pe care ne-au adresat-o, am avut o discutie cu premierul Romaniei. Astazi i-am informat pe cei care…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti seara, ca Dan Nica este propunerea pentru functia de comisar european pe Transporturi, iar Gabriela Ciot a fost propusa, in cazul in care Romaniei i se va cere o femeie. Viorica Dancila a anuntat, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca a avut o discuție…

- Victimele incendiului din Colectiv au transmis o scrisoare tulburatoare premierului Viorica Dancila și ministrului Sanatații, Sorina Pintea, in care cer sprijin pentru continuarea tratamentelor. In acest moment, regulile spun ca statul le va deconta intervențiile chirurgicale și terapiile doar pana…

- Actualele reglementari le garanteaza gratuitate la tratament doar pana la finalul anului viitor, motiv pentru care au fost grabite unele proceduri medicale, ceea ce risca sa le afecteze și mai mult starea de sanatate. In contextul in care, la finalul acestei luni se vor implini 4 ani de la incendiul…

- In legatura cu declaratia dnei prim-ministru Viorica Dancila potrivit careia nu a primit de la Ministerul de Externe nicio cerere de rechemare a ambasadorului George Maior, dl Teodor Melescanu face urmatoarele precizari: "Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost…

- Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, pentru Libertatea, ca a aflat despre demiterea sa din functia de ministru de la televizor, in timp ce se afla intr-o intalnire, la minister. "Aveam o sedinta cu unul din consiliile ministerului, pentru lucrurile pe care trebuia sa le facem, curente, in minister…