- Premierul Viorica Dancila va prezenta astazi, in fața Parlamentului, prioritațile președinției Romaniei la Consiliul Europei, a anunțat ieri președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. „Am decis ca maine la ora 14,00 sa fie invitata doamna prim-ministru pentru a prezenta prioritațile președinției…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 10 decembrie 2018, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe CAE , care va avea loc la Bruxelles.Potrivit MAE, pe agenda reuniunii ministrilor de externe europeni vor figura teme de actualitate, precum Balcanii de Vest, cooperarea Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, in debutul ședinței de Guvern, ca va prezenta in Parlament, pe 12 decembrie, programul Romaniei pentru perioada in care țara noastra va deține Președinția Consiliul Uniunii Europene.„Impreuna cu membrii Guvernului vom continua discuțiile legate…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila a participat, la 3 decembrie 2018, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului șefilor de guverne din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE). Tema centrala a Summit-ului a fost consolidarea securitații regionale și promovarea dezvoltarii economice, in…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a Summitului a fost consolidarea securitatii regionale si promovarea dezvoltarii economice, in sprijinul racordarii regiunii la valorile si practicile europene. Concret, participantii au abordat tema interconectarii statelor membre ICE in scopul…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat ca se asteapta ca viitoarea rezolutie a Parlamentului European (PE) privind Serbia sa fie pozitiva si sa recunoasca angajarea Serbiei in negocierile de aderare la Uniunea Europeana si apartenenta la blocul comunitar, relateaza vineri agentia Tanjug. In mod…