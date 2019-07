Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a afirmat, marți, ca Viorica Dancila este ”o soluție” pentru candidatura la alegerile prezidențiale. De asemenea, Oprișan nu a exclus varianta cooptarii Pro Romania la guvernare. Intrebat inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD daca Viorica Dancila este…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- Social-democrații nu au anunțat nici pana acum persoana care va intra in cursa pentru Cotroceni, deși mai sunt 4 luni pana la batalia electorala. Victor Giogia atrage atenția ca exista riscul ca PSD sa nu mai ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, daca liderii nu se grabesc…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca va fi candidat la functia de presedinte al PSD, la congresul din 29 iunie. "Cred ca voi candida. Deocamndata sunt foarte preocupata de organizare", a spus Viorica Dancila, la Marius Tuca Show. Intrebata daca va fi candidat, Dancila a raspuns: "Da, dar eu sper sa mai…

- Premierul Viorica Dancila, lider interimar al PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, va participa, marți, la o ședința in Parlament cu toți senatorii și deputații partidului.Intalnirea, prima de la pierderea alegerilor și de la inscaunarea informala a lui Dancila la șefia PSD, vine dupa ședința…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca nu are de ce sa isi depuna demisia, precizand ca are in spate romanii care si-au pus increderea in acest Guvern. "Nu am de ce, am in spatele meu atatia romani care si-au pus increderea in acest Guvern. Categoric, au incredere in…