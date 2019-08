Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va introduce, prin ordonanțe de urgența, pedeapsa cu inchisoarea pe viața, respectiv inasprirea pedepselor pentru criminali, violatori și pedofili, a declarat joi premierul Viorica Dancila. „Am spus ca vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da OUG pentru instituirea…

- Premierul Viorica Dancila a facut o declaratie, joi seara, la Palatul Victoria, amintind ca se implinesc doua saptamani de la apelul Alexandrei Macesanu la 112 si precizand ca doreste sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili si ca va da o ordonanta de urgenta pentru instituirea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi seara ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta care sa prevada inchisoarea pe viata pentru criminali, violatori si pedofili. „Am zero toleranta pentru lipsa de umanitate”, a subliniat Dancila.

- "Am spus ca vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanța de urgența pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viața, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte", a declarat joi seara premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va da o ordonanta de urgenta pentru inasprirea pedepselor aplicate criminalilor, violatorilor si pedofililor, prin care va introduce inclusiv pedeapsa inchisorii pe viata."Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili.…

- "Am spus ca vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da OUG pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viața, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranța pentru lipsa de umanitate și lipsa de respect fața de cetațean. Am zero toleranța pentru…

- Evenimentele petrecute in Caracal nu au lasat-o indiferenta nici pe Viorica Dancila. Premierul Romaniei vrea un referendum pentru inasprirea pedepselor pentru violatori, criminali și pedofili.

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata seara, cu unele precizari pe Facebook, spunand ca este vorba despre analiza oportunitatii unui referendum pentru implementarea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori si pedofili, precum inchisoarea pe viata sau castrarea chimica si sustinand ca aceste…