- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012. Dancila a menționat faptul ca in spațiul public au aparut informații legate de faptul ca CE a cerut…

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- Premierul Viorica Dancila, directiva urgenta catre Tudorel Toader: Sa spuna daca s-au primit la Ministerul Justiției, in perioada 2012-2018, cereri de la Comisia Europeana privind persoane penale, a transmis, luni, șefa Executivului, intr-o scrisoare deschisa transmita de Biroul de Presa al Palatului…

- Delegația misiunii de evaluare Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la intalnirea cu delegatia misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV, ca si-ar dori ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa se limiteze la domeniul sau de aplicare, fara a fi exportat in alte categorii…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…

- "Discutia s-a axat pe Mecanismul de Cooperare si Verificare. Stiti ca urmeaza sa vina in misiune o echipa din partea Comisiei Europene. Ministrul Toader a avut o intrevedere saptamana trecuta cu procurorul general si cu procurorul sef al DNA, si banuiesc si de la DIICOT. Am facut o trecere…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu susține ca vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis mesaje extrem de incurajatoare in legatura cu Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Ministrul a mai spus la Digi24 ca oficialul european „a facut o declarație extrem de tranșanta…

- Meleșcanu, despre vizita lui Timmermans: „Mesajele au fost extrem de incurajatoare in legatura cu MCV”. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la Digi24 , ca el vede „partea plina a paharului” in cazul vizitei la București a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. „Dumneavoastra…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca Romania este aproape de a indeplini toate condițiile pentru eliminarea monitorizarii pe justiției prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). „Mesajul meu e sa alergați in continuare, dar nu in direcția greșita! Alergați catre linia…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- "Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar și…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

- Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…

- Tariceanu, dupa intalnirea cu Timmermans: Ministerul Justiției a finalizat proiectul de lege de modificare a Codului Penal, pentru punerea in acord cu deciziile CCR, a anunțat, joi, președintele Senatului, intr-un comunicat oficial. Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Discutii la nivel inalt la Bruxelles Premierul Viorica Dancila si-a încheiat vizita de doua zile la Bruxelles, prima de la ocuparea mandatului. Programul de miercuri a fost centrat pe întâlnirea urmata de conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene,…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Mesaj ferm al Vioricai Dancila la Bruxelles. Premierul a transmis intr-o conferinta comuna cu Jean Claude Juncker si Corina Cretu ca Romania indeplineste toate conditiile pentru a intra in Schengen, dar sa i se ridice si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Corpul magistratilor va fi drastic redus,cu un sfert, vor pleca inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar acesta este doar unul dintre efectele combinate ale reglementarilor votate in legile justitiei, anunta Forumul Judecatorilor, intr-un raport publicat joi. Mai mult, magistratii procurori isi…

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- El a facut referire la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi 'in alti termeni'.…

- "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Pozitia presedintelui Comisii Europene, Jean Claude Juncker, in privinta legilor Justitiei dovedeste “ca agenda paralela a lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”, spun oficialii PNL. Potrivit acestora, dezbaterile parlamentare pe modificarile…

- Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi "in alti termeni", locul "natural" al tarii noastre fiind in zona Schengen, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…