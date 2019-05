Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru modificari in zona electorala, dar sustine ca documentul nu contine prevederi care ar putea ingradi vreun drept, precizand ca „actul normativ stabileste doar detaliile tehnice care sa asigure derularea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat vineri, in ședința de Guvern, ca va adopta Ordonanța de Urgența ceruta de transportatori și proiectul pentru modificarea OUG The post Dancila a facut anunțul – Guvernul adopta mai multe Ordonanțe de Urgența – OUG114 se modifica appeared first on Renasterea banateana…

- Guvernul se reuneste in sedinta, luni, de la ora 11.00, si ar putea adopta o Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019 dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema.

- Judecatorii Curții Constituționale au admis, cu unanimitate de voturi, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe Legea plafoanelor de la bugetul de stat, necesara pentru a introduce finantarea majorarii alocatiilor pentru copii. Legea plafoanelor urma sa fie retrimisa la promulgare, dar, dupa…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, luni, in plenul Camerei Deputatilor, despre Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018, aratand ca, prin acest act normativ, s-a infiintat Fondul de Dezvoltare si Investitii, "primul mecanism de acest fel creat dupa revolutie, prin care se finanteaza investitiile autoritatilor…

- Apel catre Avocatul Poporului sa sesizeze CCR cu privire la OUG pe justitie Photo: radiotimisoara.ro. Procurorul General Augustin Lazar i-a cerut astazi Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la recenta Ordonanta de Urgenta care modifica legile justitiei. Solicitarea…

- DNA, reacție dupa Ordonanța lui Tudorel Toader: Se va bloca activitatea anticorupție. ”Avand in vedere proiectul ordonanței de urgența de modificare a celor trei legi ale Justiției, aprobate cu cateva luni in urma de catre Parlament, DNA isi exprima ingrijorarea atat cu privire la modalitatea pripita…

- Avand in vedere proiectul ordonanței de urgența de modificare a celor trei legi ale Justiției, aprobate cu cateva luni in urma de catre Parlament, DNA iși exprima ingrijorarea atat cu privire la modalitatea pripita de adoptare a actului normativ, cat și cu privire la conținutul acestuia și atrage atenția…