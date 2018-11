Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a prezentat oamenilor de afaceri din Oman și Qatar mai multe proiecte pe care Guvernul susține ca vrea sa le realizeze in parteneriat public- privat. Sunt proiecte de multe miliarde de euro, autostrazi, aeroport in sudul Bucureștiului, canal Dunare-București, canal de irigații…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la ceremonia care a marcat deschiderea ambasadei Romaniei de la Muscat, lucru care reprezinta consolidarea relațiilor bilaterale cu statele din Golf, a anunțat Guvernul."Vizita oficiala a șefului Executivului a reprezentat o dubla premiera in relațiile…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 5 - 11 noiembrie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza, in perioada 3 - 8 noiembrie, vizite oficiale in Sultanatul Oman si in statul Qatar. "Cu aceasta ocazie, vom deschide Ambasada Romaniei in Sultanatul Oman si vom…

- Premierul Viorica Dancila se va afla in perioada 3-8 noiembrie intr-o vizita oficiala in Qatar si Oman, avand ca scop intarirea relatiilor economice cu statele Consiliului de Cooperare al Golfului, potrivit unui comunicat emis de Guvern. Vizita in Oman va fi insa o premiera pentru diplomatia romana,…

- "Cu aceasta ocazie, vom deschide Ambasada Romaniei in Sultanatul Oman si vom inaugura consulatul onorific al Romaniei. Vizita la Doha reprezinta cel de-al doilea contact intre un prim-ministru al Romaniei si omologul sau din Qatar de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua state la 22…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in perioada 3-8 noiembrie va efectua vizite oficiale in Sultanatul Oman si in statul Qatar. "Cu aceasta ocazie, vom deschide Ambasada Romaniei in Sultanatul Oman si vom inaugura consulatul onorific al Romaniei. Vizita la Doha reprezinta cel de-al…

- Premierul isi va incepe turneul in Turcia, dupa ce va conduce sedinta de Guvern de luni, de la ora 09.00. „Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi la Dubai si Abu Dhabi in Emiratele Arabe Unite, dupa care se va merge in Kuwait", a declarat,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, dupa intalnirea de miercuri la Palatul Victoria cu delegatia Consiliului de Afaceri Americano - Roman (AMRO), condusa de Eric Stewart, ca sunt necesare cat mai multe investitii pentru dezvoltarea parteneriatului strategic intre Romania si SUA, a anuntat Guvernul.