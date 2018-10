Dăncilă, vizită în Turcia. Discuţii pe teme economice şi de securitate Prim-ministrul roman a transmis interlocutorului aprecieri pentru excelenta cooperare la nivel parlamentar, atat in plan bilateral, cat si in formatul de dialog strategic trilateral derulat impreuna cu Polonia si a subliniat importanta dialogului constant si consecvent la acest nivel, pe teme strategice.



A fost analizata evolutia cooperarii pe temele de interes comun de pe agenda bilaterala si perspectivele de consolidare ale parteneriatului strategic, cu accent asupra relatiilor economice si asupra cooperarii in materie de securitate, pilonii principali ai Parteneriatului strategic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

