- "Am promis la Congres ca revenim la oameni, la organizatiile judetene, la baza partidului. Astazi, alaturi de presedintele PSD si prim-ministru Viorica Dancila si de presedintele executiv Eugen Teodorovici, ne-am intalnit cu prietenii si colegii nostri din Braila, Galați si Tulcea. Impreuna,…

- ”Pentru partid, Congresul este cel mai important eveniment politic. Pentru cetațeni este insa mai important ce se va intampla de luni incolo, pentru ca PSD este la guvernare și ia decizii importante pentru Romania. Am vazut obiectivele de guvernare ce vor fi prezentate la Congres de doamna…

- PNȚ-CD scrie intr-un mesaj postat pe Facebook ca rețeaua sociala a prejudiciat alegerile și solicita guvernului Dancila sa ia masuri ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania. Partidul Național Țaranesc Creștin Democrat (PNȚ-CD), a postat pe contul de Facebook al partidului, un protest…

- Ambasada Danemarcei in Romania a postat pe Facebook un mesaj amuzant referitor la alegerile europarlamentare de duminica, facand insa si o referire mai mult decat evidenta la ziua in care Liviu Dragnea va primi sentinta defin itiva in dosarul „angajarilor fictive”.

- "Romania continua sa se dezvolte bine in guvernarea PSD. Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5%, in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene.Realitatea confirma din nou ca programul PSD funcționeaza…

- „Azi, de ziua Europei, calatoresc spre Iași, capitala Moldovei, unde ma voi intalni cu mii de patrioți romani. Pentru ei, am un singur mesaj: Europa inseamna Romania! Europa a insemnat mereu Romania! Suntem și am fost mereu europeni și trebuie sa ni se respecte identitatea! Romaniei nu i s-a…

- Jijila-Gradini, vineri, 3 mai 2019. La 20 de kilometri de malul Dunarii pe care a inceput construcția celui de-al treilea pod suspendat ca marime din toata Europa, 135 de gropi mai proaspete sau mai vechi impanzesc o bucata de teren decopertata recent. Suntem la kilometrul 18+600 al viitorului drum…

- Dupa ce presedintele Romaniei a declarat ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat, Liviu Plesoianu a spus ca de abia așteapta „confruntarea”. „Pentru a elibera tara asta, eu voi candida in 2019! Dupa 30 de ani, Romania va avea ocazia sa aleaga pe cineva care pune fiinta omeneasca in…