- Premierul Viorica Dancila incepe luni o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Agenda primei zile a vizitei cuprinde o serie de intalniri cu autoritati locale, cu membri ai conducerii Bancii Mondiale, dar si participarea la ceremonia de semnare a Acordului de imprumut destinat…

- CHIȘINAU, 16 sept – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova a votat, astazi, in ansamblu, un proiect de lege prin care au fost modificate mai multe articole la Legea cu privire la Procuratura ce se refera in special la numirea și demiterea procurorului general al țarii. Legea a fost votata de deputații…