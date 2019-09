Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri seara, ca vrea sa propuna la portofoliul Justiției tot un magistrat, "care sa ințeleaga sistemul și care sa aiba multa credibilitate in randul magistraților", dupa ce șeful statului a respins-o pe Dana Girbovan, președintele UNJR."Nu pot sa spun…

- „Mi-aș dori sa merg cu o persoana tot din randul magistraților. Trebuie sa ințeleaga sistemul, sa aiba multa credibilitate in randul magistraților, de aceea am propus-o pe doamna Girbovan și am insistat foarte mult sa devina ministrul Justiției. Am avut și am certitudinea ca ar fi avut puterea sa…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca ar propune-o din nou pe Dana Girbovan la Ministerul Justitiei, spunand ca si-a dorit in aceasta functie "un magistrat care cunoaste foarte bine modul de lucru", "care se bucura de respectul celorlalti", o persoana independenta "pentru ca nu trebuie numai sa afirmam…

- Intrebata daca are sa iși reproșeze ceva cu privire la mandatul sau, Ana Birchall a declarat jurnaliștilor: 'Nu am nimic sa imi reproșez. Vom mai avea timp sa discutam. O saptamana frumoasa!'. Aceasta nu a dorit sa faca declarații suplimentare și a intrat in graba in sediul Ministerului Justiției.…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, dupa ședința CEx PSD, ca social democrații o propun pe Dana Girbovan la Ministerul Justiției. Dupa ce a anunțat ca accepta funcția, cu condiția sa fie independenta, Girbovan anunța ca ca unul dintre proiectele pe care vrea sa le implementeze la…

- Dana Girbovan, propusa de premierul Viorica Dancila sa preia Ministerul Justiției, afirma ca a acceptat „de principiu”, dar cu condiția sa beneficieze de independența totala și sa aiba și girul președintelui Iohannis.

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Dana Garbovan a transmis ca in mare a acceptat propunerea premierului Viorica Dancila. „Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, dupa ședința CEx PSD, ca social democrații o propun pe Dana Girbovan la ministerul Justiției. Magistratul din Cluj a anunțat ca a acceptat propunerea, dar a pus și o condiție.”Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea…