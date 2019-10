Liderul PSD, Viorica Dancila, a afirmat joi seara, la Constanta, ca un premier desemnat nu poate lua o decizie in legatura cu comisarul european propus de tara noastra si considera ca presedintele Klaus Iohannis a facut o "mare greseala" declarand la Bruxelles ca un guvern demis de drept in Parlament nu poate face o propunere de comisar european, in contextul in care nu va avea niciun rol in viitoarea Comisie Europeana.



"Asa cum presedintele a confundat Franta cu Finlanda, cred ca asa a confundat un premier interimar cu un premier desemnat. Avem un premier desemnat, nu avem un guvern.…