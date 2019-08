Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca guvernul pe care il conduce are legitimitate politica, precizand ca ea nu-si da demisia si doar daca o motiune de cenzura va trece in Parlament, PSD va trece in opozitie.



Intrebata daca e moral sa ramana la guvernare in situatia in care PSD nu va avea 233 de voturi in Parlament, Dancila a spus: "Sigur ca da".



"Dupa cum stiti, legea spune asa: un guvern isi inceteaza activitatea daca prim-ministrul isi da demisia. Eu nu voi face acest lucru. Si nu pentru ca ma tin de scaun sau ca ministrii se tin de scaunele lor, ci pentru…