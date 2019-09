Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Viorica Dancila propune un PACT pentru ”bunastarea romanilor” prin care: Salariile bugetarilor și pensiile vor fi majorate in continuare Viorica Dancila propune un PACT pentru ”bunastarea romanilor” prin care: Salariile bugetarilor și pensiile vor fi majorate in continuare Premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca toate pensiile majorate cu 15% vor fi platite pana pe 15 septembrie, chiar daca presedintele Klaus Iohannis „vrea sa sacrifice si sa blocheze constant Romania”. Seful Executivului a adaugat ca are situatia sub control.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca toate pensiile majorate cu 15% vor fi platite pana pe 15 septembrie, chiar daca presedintele Klaus Iohannis „vrea sa sacrifice si sa blocheze constant Romania”. „In debutul sedintei de Guvern de astazi vreau sa subliniez un lucru esential. Ca prim-ministru…

- Acest lucru ar urma sa ai ba loc incepand cu toamna anului 2021, scrie dcbusiness.ro. Propunerea a fost facuta in urma cu cateva zile de catre Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Creșterile ar fi cele rezultate din recalcularile prevazute in noua lege a pensiilor, in contextul creșterii…

- Majorarea punctului de pensie Punctul de pensie va crește de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, de la 1 septembrie 2019, potrivit noii legi a pensiilor. Asta inseamna ca abia in ultimele patru luni ale anulu pensionarii vor lua mai mulți bani. Din septembrie pensiile vor crește cu 15%. De…

- Majorarea de pensii pentru luna septembrie este deja calculata si de saptamana viitoare vor fi facute primele plati catre Posta Romana, astfel incat de... The post Vesti bune pentru seniori. Se majoreaza pensiile! appeared first on Renasterea banateana .

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in trimestrul doi din 2019, in timp ce rata somajului a crescut usor, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), scrie BBC. Câştigurile totale, excluzând bonusurile, au crescut în ritm anual…

- Premierul Viorica Dancila i-a eliberat din functia de membru al Consiliului de Programare Economica pe Cristian Socol, fost ideolog economic al PSD, si pe Andrei Tudorel, presedintele Institutului National de Statistica.