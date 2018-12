DĂNCILĂ, ultimatum pentru un șef foarte important "Anul acesta, noi trebuie sa terminam 100 de kilometri de autostrada. Pe 31 decembrie, seful CNAIR trebuie sa vina si sa-mi spuna: 'Avem cei 100 de kilometri de autostrada'. Daca zice 'nu-i avem', pleaca acasa. Deci avem un act semnat, am promis acest lucru, trebuie sa-l facem", a afirmat Dancila, potrivit unui interviu difuzat sambata de Antena 3. Premierul a precizat ca in ianuarie va fi desemnat castigatorul licitatiei pentru autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov. "Pe parteneriat public-privat am scos autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, avem pana acum 18 solicitari. La jumatatea lunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

