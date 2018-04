Stiri pe aceeasi tema

- Premiorul Viorica Dancila le-a transmis, duminica, romanilor ”sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile”, fie ca sarbatoresc Pastele, fie ca sarbatoresc Floriile sau onomastica.”Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii.”Tuturor…

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca saptamana viitoare, in data de 3 aprilie sa o invite pe Viorica Dancila la “Ora prim-ministrului”. Solicitarea a fost facuta de PNL, care i-a cerut șefei Executivului sa dea explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația…

- Tibi Ușeriu, sportivul care a reușit sa câștige de trei ori la rând ultramaratorul arctic, a anunțat ca nu va participa la nicio festivitate, daca io se va acorda titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului. ”Dragi prieteni, am aflat din presa despre propunerea…

- „Dragi prieteni, am aflat din presa despre propunerea de a mi se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului si tot din presa am aflat ca unul dintre motive ar fi ca exemplul meu este „despre cum sa-i reabilitezi pe altii”. Nu m-as fi gândit niciodata ca pe umerii…

- INVITATIE… Proiectul „Dragostea in actiune” pentru familiile nevoiase din Vaslui merge mai departe si se pregateste de urmatoarea sarbatoare importanta pentru crestini: Pastele. Toti cei care doresc sa contribuie la noua campanie umanitara, pot trimite un mesaj pe site-ul www.dragosteinactiune.ro. In…

- Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. Maramures Jurnal ii propune primarului Vladimir Petrut sa-l consilieze gratuit, facand astfel o importanta economie la bugetul orasului. Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. A facut public anuntul pe pagina de Facebook a institutiei si acum…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei M.A.M.E, care ofera sprijin copiilor cu afectiuni oncologice si alte probleme grave, si ai Asociatiei Suport Mastocitoza Romania, in vederea identificarii unor masuri concrete destinate sustinerii…

- „Promisa inca de anul trecut, aceasta majorare vine abia acum, și nici acum la proporțiile pe care oamenii-pe buna dreptate- le așteaptau. In sistemul sanitar, majorarile salariale sunt acordate doar unei parți a personalului medical care iși desfașoara activitatea la stat. Astfel, medicii de familie…

- Dragi prieteni, in data de 1 Martie, chiar daca astazi afara este foarte frig, sarbatorim Marțișorul și prima zi de primavara. Va doresc tuturor o primavara frumoasa și insorita, sa

- Deputatul PSD Dambovita, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor, a venit in cadrul unei conferinte de presa si a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovita,…

- ”Ce pot zice de ziua mea? Sa fiu sanatos, asta imi doresc. Sa am putere sa mai fac lucruri bune si sa fiu linistit. Nu se mai pune problema de vreo revenire a mea, ci doar sa mai ajut cu ce pot, cu cat ma tin puterile. Voi petrece acasa, cu familia, cu apropiati, cu cei dragi”, a declarat, sambata,…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. De asemenea, finantarea serviciilor medicale…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Am scris de multe ori despre medici, personal medical și boli. De prea puține ori am scris insa despre pacienți și despre bolile nevazute ale sistemului medical cu care se confrunta: ignoranța și rautatea. Un telefon pe care l-am primit miercuri seara, din partea unei doamne disperate,…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri pentru rezolvarea situatiei medicilor de familie. Astfel, responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist.

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni, informeaza AGERPRES .…

- La inceputul acestui an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a facut publica o lista cu 59 de afectiuni are nu necesita o vizita initiala la medicul de familie. Prin urmare, bolnavii cronici nu mai bat drumul intre medicii de familie si medicii specialisti. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Zeci de familie din tot județul s-au adunat de dimineața la CJAS Hunedoara, pentru a vedea care este situația lor, dupa ce au refuzat sa semneze actele adiționale de prelungire a contractului cu Casa. Patru reprezentanți ai Patronatului Medicilor și de la Colegiul Medicilor sunt, acum, la…

- Aproape doua treimi dintre medicii de familie vasluieni au refuzat, deocamdata, sa semneze contractul cadru pe anul in curs cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. Ei se declara nemulțumiți de legile proaste, de sistemul informatic neperformant implementat pe bani publici, de ingradirea accesului…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. Astfel, pacientii care sufera de una dintre aceste afectiuni pot merge direct la medicul de specialitate din spital, potrivit CNAS. Si cetatenii cu urgente medico-chirurgicale…

- Razboiul dintre medicii de familie si autoritati continua. Aproximativ un sfert dintre doctori au refuzat sa semneze prelungirea contractelor cu Casa de Sanatate, asa ca nu mai pot da trimiteri si retete compensate. Asociatiile pacientilor s-au pozitionat de partea medicilor.

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Medicii de familie care nu au semnat pana miercuri actele aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate din judete au acordat consultatii pro bono, insa nu au eliberat retete pentru medicamente compensate sau gratuite ori trimiteri pentru servicii decontate de CAS. Directorul general…

- CONTRAST… Sistemul sanitar de stat mai are putin si intra in colaps, iar cei care platesc sunt pacientii. Incepand de ieri, medicii de familie nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti. Este felul lor de a protesta pentru ca nu au semnat contractele cu Casa Nationala…

- De miercuri, 3 ianuarie, medicii de familie nu mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari, respectiv rețete, bilete de trimitere, concedii medicale pana cand solicitarile lor vor fi luate in seama de autoritați. Medicii spun ca finanțarea asistenței medicale primare a fost tratata…

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate. In București, numarul medicilor…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

- CNAS: 60% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale Foto: radiocluj.ro. Peste 60% dintre medicii de familie din tara au semnat pâna la sfârsitul anului trecut actele aditionale la contractul-cadru, a anuntat astazi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desi…

- Din cei 147 de medici de familie din judet aflati in contract cu CAS Satu Mare la 31 decembrie 2017, un numar de 23 de contracte au fost deja semnate pentru trimestrul I, din anul in curs. CAS Satu Mare sta la dispozitia tuturor furnizorilor de servicii medicale care doresc sa semneze aceste contracte…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- In timp ce medicii de familie din tara isi mentin decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, colegii lor din Buzau isi vor vedea de treaba, pentru ca au semnat deja contactele aditionale. Spun insa ca ar putea protesta si ei, la primavara, inainte…

- Medicii de familie care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu vor mai elibera, de astazi, retete gratuite si compensate si nici trimiteri. Astfel, pacientii vor fi nevoiti sa isi plateasca medicamentele si, in unele cazuri,…

- Din 3 ianuarie, romanii vor fi nevoiti sa-si plateasca medicamentele si controalele, chiar daca si-au achitat contributiile de sanatate la stat. Medicii de familie sustin ca nu vor mai semna contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate si, prin urmare, nu vor mai presta servicii gratuite.

- Medicii de familie și autoritațile din Sanatate nu au ajuns la un numitor comun, astfel ca, de astazi, pacienții celor care nu au semnat actele adiționale a contractul cu CNAS nu vor mai primi trimiteri și nici rețete compensate sau gratuite.

- Este revenirea anului in politica de la varf! Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de…