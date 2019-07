Premierul Viorica Dancila i-a asigurat, miercuri, pe noii ministri Ramona Manescu, Nicolae Moga si Mihai Fifor de sustinere pentru punerea in aplicare a proiectelor guvernamentale. "Incepand de astazi, trei membri ai Guvernului cu atributii depline isi vor prelua portofoliile. Ma bucur ca revine in echipa Mihai Fifor, de aceasta data in functia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, un om cu experienta si cu performante in exercitarea actului guvernamental. De asemenea, urez bun venit in echipa ministrului Afacerilor Externe, Ramona Manescu, si ministrului…