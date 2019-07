Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, sambata, ca persoana care se va pozitiona bine in sondajele de opinie, dar va avea si sustinerea partidului, va candida la alegerile prezidentiale. Ea a spus, din nou, ca va candida la prezidentiale, daca partidul ii va cere acest lucru. "Candidatul…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat joi ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, in acest moment, optiunea sa este de a merge "in spatele altui candidat". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile…

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a declarat, ieri, pentru MEDIAFAX, ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila, iar alegerile prezidentiale urmeaza sa se desfasorare pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, si 24 noiembrie, al doilea tur. Decizia va fi luata printr-o Hotarare…

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, ca va candida pentru prezidențialele din acest an. Informația a fost confirmata de premierul Dancila. Pe langa Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și-au manifestat deja intenția de a candida…