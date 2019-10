Dăncilă: Tot respectul seniorilor! Ei au construit ceea ce are România astăzi Viorica Dancila spera ca acceasi grija pentru seniori va fi acordata si de acum incolo:



"Pentru noi, seniorii sunt importanti, trebuie sa le acordam tot respectul nostru, pentru ca au construit ceea ce are Romania astazi, iar noi avem datoria sa mergem mai departe. Sunt onorata sa fac cunostinta astazi cu oameni care in decursul carierei au demonstrat ca pot face lucruri bune, au facut lucruri foarte multe pentru aceasta tara si cred eu ca le datoram foarte multe si cred ca respectul pe care-l acordam seniorilor nostri, modul in care ne raportam la munca pe care au desfasurat-o arata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

