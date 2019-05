Dăncilă: Tinerii au înţeles că nu prin jigniri şi violenţă pot soluţiona problemele "Avem tineri care au inteles ca nu prin jigniri si nu prin violenta pot solutiona problemele din comunitate si din tara. Vreau sa le dau un sfat si vreau sa dau un sfat tuturor: sa fiti mandri ca sunteti membri ai PSD, pentru ca noi niciodata nu am luat masuri impotriva romanilor si nu vom lua masuri impotriva romanilor. Sa fiti mandri ca sunteti romani, pentru ca romanii sunt oameni harnici, sunt oameni onesti, sunt oameni patrioti, sunt oameni care vor ca localitatea lor, judetul lor, aceasta tara sa se dezvolte. Sa mergeti cu capul sus oriunde in aceasta lume si sa nu spuneti cu vocea scazuta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

