Dancila, teme pentru Iohannis la Summitul de la Sibiu: Schengen si MCV

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala „normala”, in beneficiul cetatenilor, dar „interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel care conteaza.

- Viorica Dancila lanseaza un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele nu a invitat-o la Summitul UE de la Sibiu. Premierul ii cere lui Iohannis sa puna pe agenda evenimentului acceptarea Romaniei in spatiul Schengen si eliminarea Mecanismului de Cooperare si Verificare."Am…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat marti faaptul ca premierul Viorica Dancila nu a fost invitata la summitul UE de la Sibiu, afirmand ca fiecare stat are un singur reprezentant la acest eveniment, unde vor fi intalniri numai in format de Consiliu European, astfel ca Romania va fi reprezentata…

- Pe fondul recentei declaratii a premierului, cum ca nu a primit inca invitatie pentru a participa la lucrarile Consiliului European ce va fi gazduit de Sibiu, in perioada urmatoare, fostul sef al statului trece in revista, sambata, motivele pentru care spune ca acest lucru nici nu se va intampla. Traian…

- "Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste manifestari de ura, dezbinare, jigniri. Am facut o referire la modul general, nu la o anumita persoana. Președintele trebuie sa ne dea motivarea…

- Viorica Dancila nu a fost invitata la summitul de la Sibiu, de pe 9 mai, premierul menționand ca este nepotrivita lipsa reprezentanților guvernului de la reuniune."Nu pot sa va spun daca merg, nu am fost invitata, daca voi fi invitata, voi merge. Aici e o contradictie, Guvernul a asigurat…

- Viorica Dancila a comunicat, seara trecuta, Cotroceniului cele trei nume pe care social-democratii le vor in Executiv. Urmare a deciziilor luate in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului – si anume aceea de retragere a sprijinului politic in cazul lui Tudorel Toader, dar si de inlocuire din echopa…

- Sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor din PPE, presedintii Consiliului European, Donald Tusk, Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si Parlamentului European, Antonio Tajani, au fost invitati sa participe la Summitul Partidului Popular European, care va avea loc la Sibiu, pe 9 mai, premergator…