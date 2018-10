Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a votat in aceasta dimineața in Bistrița. El susține ca a votat pentru valorile familiei și face un apel la toți romanii sa vina la vot, un vot care este in perfecta concordanța cu valorile occidentale:Referendumul pentru familie - Patriarhul…

- Premierul Viorica Dancila a votat, sambata dimineata, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, ea afirmand ca tema familiei este una importanta pentru toti si ca ea a votat pentru valorile in care crede. Dancila a mai spus ca aceasta consultare este expresia democratiei…

- Premierul Viorica Dancila a votat, sambata dimineata, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, ea afirmand ca tema familiei este una importanta pentru toti si ca ea a votat pentru valorile in care crede. Dancila a mai spus ca aceasta consultare este expresia democratiei…

- Premierul Viorica Dancila a votat in aceasta dimineata la sectia de votare de la Liceul "Jean Monetldquo; din Capitala la referendumul de revizuire a Constitutiei. Prim ministrul a precizat la iesirea de la vot ca a votat pentru valorile in care crede. Consultarea cetatenilor este esenta democratiei.…

- Premierul Viorica Dancila a votat, sambata dimineata, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, ea afirmand ca tema familiei este una importanta pentru toti si ca ea a votat pentru valorile in care crede. Dancila a mai spus ca aceasta consultare este expresia democratiei…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca a votat sambata, la referendumul de revizuire a Constitutiei, pentru valorile in care crede. "Consultarea cetatenilor este esenta democratiei. Este datoria civica a fiecaruia dintre noi sa ne exprimam in legatura cu temele importante pentru societate.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, inaintea sedintei de guvern, ca referendumul pentru redefinirea familiei va fi organizat timp de doua zile, respectiv 6 si 7 octombrie 2018, pentru ca cetatenii sa aiba posibilitatea sa-si exprime optiunile. ”Curtea Constitutionala a Romaniei a avizat favorabil…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a declarat, marți, ca saluta decizia Parlamentului de a adopta inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției in sensul redefinirii familiei și precizeaza ca referendumul va avea loc pe 7 octombrie."Salut decizia Parlamentului referitoare…