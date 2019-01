Leguma miraculoasă care purifică sângele și previne cancerul

Crudă, sub formă de suc, preparată la cuptor, fiartă și sub formă de salată, sfecla roşie este o sursă excelenţă de vitamine (A, B, C, E, K), minerale (magneziu, fosfor, fier, calciu, potasiu, măgan) şi fibre, scrie realitatea.net.Cu un gust dulceag şi o culoare minunată,… [citeste mai departe]