Dăncilă: Suntem într-o societate dezbinată, în care ura a luat locul solidarităţii "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare tipa mai tare si incearca sa jigneasca mai tare. Nu asta ne dorim noi, romanii adevarati din orice colt al acestei tari, ne dorim o batalie pe proiecte, o batalie pentru viitorul Romaniei si al romanilor. Cei care acum tipa atat de tare sunt cei care nu au proiecte pentru romani, sunt oameni slabi,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

