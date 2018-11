Dăncilă: Sunt revoltată de raportul MCV Premierul a zis ca ”nu este corect atata timp cat argumentele Romaniei nu sunt luate in calcul”. ”Romaniei i se cer lucruri de neacceptat intr-o alta țara europeana. Nu pot accepta, ca premier, fost europarlamentar, președinte de partid, acea recomandare imperativa in care ni se spune sa suspendam imediat legile votate de Parlamentul Romaniei. Este o ingerința grava și o incalcare a tratatului european. Este inadmisibil sa ni se ceara revocare procedurilor unor procurori”, a mai zis Viorica Dancila. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

