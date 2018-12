Dăncilă, summit Zagreb. Anunț despre preluarea președinției Consiliului UE Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a Summitului a fost consolidarea securitatii regionale si promovarea dezvoltarii economice, in sprijinul racordarii regiunii la valorile si practicile europene. Concret, participantii au abordat tema interconectarii statelor membre ICE in scopul dezvoltarii regionale sustenabile si al sprijinirii parcursului european al tarilor aspirante sau candidate din regiune, precum si impactul actiunilor provocatoare ale unor terti asupra securitatii zonei. Prim-ministrul roman l-a felicitat pe omologul sau croat pentru succesul inregistrat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat luni, la Zagreb, la deschiderea Summitului sefilor de guvern din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE), unde a anuntat ca Romania se afla in linie dreapta cu pregatirile pentru preluarea primei Presedintii romane a Consiliului UE, informeaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat luni, la Zagreb, la deschiderea Summitului sefilor de guvern din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE), unde a anuntat ca Romania se afla in linie dreapta cu pregatirile pentru preluarea primei Presedintii romane a Consiliului UE, informeaza…

- Premierul Viorica Dancila va avea, miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, potrivit unui anunț al Executivului, conform Mediafax.Intalnirea are loc…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat joi, in ședința de guvern, ca Romania e pregatita pentru preluarea președinției Consiliul UE. Precizarea premierului vine in contextul in care miercuri președintele Klaus Iohannis a spus ca inca se poate o pregatire rezonabila pentru presedintia Consiliului UE.„O…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita cu privire la preluarea presedintiei Consiliului UE. "Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana…

- Președintele Klaus Iohannis, a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei Europene, despre preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, ieșirea Marii Britanii din UE și viitorul buget european.„Discuțiile s-au axat, in principal, pe subiectul viitoarei…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis negociatorului-sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier, cu care s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, ca Romania trateaza cu o atentie deosebita dosarul Brexit, avand in vedere comunitatea romaneasca semnificativa din Marea Britanie, aratand…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, potrivit unui comunicat al Guvernului. "Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…