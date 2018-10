Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a declarat in fața Plenului Parlamentului European ca nu a venit "sa dea socoteala", iar apoi a spus presei ca nu accepta niciun "to do list", premierul Viorica Dancila s-a trezit cu un set de 18 intrebari de la al doilea om din Comisia Europeana, la care nu poate evita sa raspunda.Prim…

- Deputatii cer Romaniei sa respecte independenta sistemului judiciar si sa continue lupta impotriva coruptiei Deputatii din Parlamentul European au cerut Romaniei sa revina asupra reformelor sistemului judiciar si sa evite masuri care ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. Dezbaterea despre statul…

- ”Pe 3 - 4 noiembrie protestam in Piața Victoriei. "Europa te iubim, pe Viorica n-o halim" ”, a scris Cristian Mihai Dide pe Facebook. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a rugat, miercuri, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa aiba incredere in respectarea statului…

- V. Dancila: Romania nu se va abate de la valorile europene Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Dezbateri aprinse, astazi în Parlamentul European privind respectarea statului de drept în România, la care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a mentionat de doua…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marti, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.La intrevedere au participat ministrii Rovana Plumb si Tudorel Toader, precum si Dan Nica, europarlamentar.In cadrul…

- "Romania nu este cea a coruptilor pe care i-am vazut aseara la Strasbourg! Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care au macelarit incontinuu justitia si care au intors armele impotriva cetatenilor pe 10 august. Romania este a oamenilor…

- Viorica Dancila a afirmat ca le-a transmis președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, ca doar in șapte state europene exista infracțiunea de abuz in serviciu și ca modificarea Codurilor penale respecta statul de drept in Romania, informeaza…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…