- Critici dure, vineri seara, la adresa Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Premierul Viorica Dancila sustine ca Serviciul "a raspuns în cel mai iresponsabil mod la toate întrebarile" si a solicitat directorului STS lamuriri

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut ministrului de Interne si directorului STS ca cercetarile in cazul de la Caracal sa fie desfasurate cu maxima celeritate, asteptand la sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de marti o prima evaluare asupra situatiei, informeaza un comunicat transmis vineri…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului afacerilor interne, Nicolae Moga, sa coordoneze, direct, ancheta in cazul cutremurator din OltLa solicitarea premierului Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, va coordona direct, la fata locului, ancheta care sa clarifice de urgenta…

- Nicolae Moga, noul Ministru de Interne, și Secretarul de Stat Gheorghe Nucu Marin, au anunțat ca vor pleca de urgența spre Caracal, spre a verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul crimei care a ingrozit o țara intreaga. Alexandra Maceșanu a sunat de trei ori la 112, dar autoritațile statului…

- "Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor…

- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…

- La o zi dupa ce se aflase ca propunerile de remaniere au ajuns la Cotroceni, premierul a pus mana pe telefon și a apelat Președinția. Dupa discuția cu Klaus Iohannis, despre cele trei nominalizari – și anume Nicolae Moga la Interne, Ramona Manescu la Externe și Mihai Fifor – vicepremier pentru parteneriate…

- "Biroul Politic al ALDE a decis retragerea sprijinului politic pentru pozitia mea de ministru al Afacerilor Externe, in contextul perceptiei publice negative cu privire la modul de desfasurare a alegerilor din strainatate pentru Parlamentul European. Bineinteles ca voi respecta decizia de retragere…