- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, vineri, in cadrul unei reuniuni a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ca stam foarte bine la acest capitol. In cadrul intalnirii a fost adoptat calendarul reuniunilor informale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat vineri o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, ocazie cu care a cerut ministerelor sa trateze ''prioritar, cu seriozitate si implicare responsabila'' toate aspectele care pot…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat astazi o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Cu acest prilej, a fost adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE.Citeste…

- Continua disputa cu privire la informatiile pe care oficialii europenii le au despre starea justitiei din Romania. Viorica Dancila vrea sa stie daca reprezentantii Comisiei Europene au cerut detalii despre cazurile de coruptie la nivel inalt din Romania.

- Despre protocoale... Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa…

- Guvernul anunta infiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Comitetul interministerial…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…

- Miercuri, premierul Viorica Dancila a vorbit despre criza de imunoglobulina cu care se confrunta sistemul de sanatate din Romania. In timpul discursului sau despre lipsa acuta a acestui tratament, prim-ministrul pronunța, de mai multe ori, greșit, spunand „imunoglobina”. Greșeala sa nu este insa unica,…

- "Finanțarea pentru autostrada Sebeș-Turda a fost aprobata. Este vorba de 72 de milioane de euro din fondul european de dezvoltare regionala. Vor fi astfel legate pe o distanța de 70 de kilometri autostrazile A1 Oraștie-Sibiu și A3 Gilau-Campia Turzii. Facem un pas inainte in domeniul infrastructurii.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadoarea Frantei în România, Michele Ramis, în care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, în cursul acestui an, Foaia de

- Propunerea premierului Romaniei, Viorica Dancila, de a organiza o ședința comuna a legislativelor Republicii Moldova și Romaniei nu a fost susținuta de autoritațile de la Chișinau. Cel puțin asta susține senatorul roman Iulia Scintei, care a specificat, intr-o postare pe o rețea de socializare, ca guvernarea…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Astazi, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip a avut intalnire oficiala cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.In acest context, Pavel Filip a evidențiat suportul și ajutorul pe care la oferit Romania țarii noastre.

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul discutiilor, a fost reliefata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”, Dragu afirmand ca postarea sa poate fi consideara o sesizare catre…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong. Conform comunicatului de presa, ialogul celor doi oficiali a fost unul constructiv și calduros, ambii salutand dinamica relațiilor bilaterale desfașurate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intoarce de urgenta in tara, din Japonia, dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut sa revina in Romania in contextul scandalului declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat vineri ca la dezbaterea pe legile Justitiei care a avut loc zilele trecute la Strasbourg s-au spus "foarte multe minciuni" chiar de catre europarlamentari romani, in timp ce alti eurodeputati au explicat adevarul din Romania. El…

- „Vrem ca in Romania egalitatea de sanse intre femei si barbati sa fie efectiv asigurata. Vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat care au peste 50 de salariati de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse. Nu urmarirm sa incarcam…

- Europarlamentarul Maria Grapini vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 11:00. Vom vorbi despre politici europene, migrație, femeile in politica, premierul Viorica Dancila și activitatea europarlamentarului pe rețelele de socializare. Maria Grapini este europarlamentar din anul 2014. A absolvit…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania a trimis un mesaj Guvernului Dancila. Ureaza succes noului Cabinet, dar se arata ingrijorat ca intr-un singur an s-au schimbat trei guverne si spune ca este nevoie de stabilitate. Ambasadorul a adaugat ca doreste sa aiba o intalnire cu premierul Viorica...

- Violenta domestica este o problema grava de sistem, cu lacune serioase legislative, iar ordinul de protectie, desi ar trebui sa fie util, este greu de obtinut si este frecvent incalcat. Asa sustin specialistii din domeniu, care au solicitat premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, sa…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a transmis un o scrisoare de felicitare noului premier al României, Viorica Dancila, tasmitându-i ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. "Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil. (...) Cat timp…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- “Avem un al treilea Guvern Dragnea, putem sa spunem Guvernul Dragnea 3. Acum se pare ca si-a gasit, in sfarsit, varianta perfecta in conducerea Guvernului si foarte probabil in urmatoarele doua luni vom vedea o noua ofensiva impotriva Justitiei, de data aceasta avand omul care sa il asculte acolo”,…

- Dancila, deDancila, despre miniștrii penali in Guvern: Sunt europarlamentar, și am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumția de nevinovațiespre miniștrii penali in Guvern: Sunt europarlamentar, și am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumția de nevinovație”, a spus…

- In ciuda faptului ca Mihai Tudose nu mai este premier, președintele UDMR, Kelemen Hunor, ramane nemulțumit. Totul in condițiile in care UDMR nu s-a hotarat daca va pastra colaborarea parlamentara cu coaliția majoritara. Nici daca va vota sau nu Guvernul Dancila. Kelemen așteapta ca liderii…

- „O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi…

- Nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ar putea agita apele in coaliție. ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvant al partidului, Varujan Vosganian.Citește și: ALERTA - Președintele…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania". "In contextul actual, in care majoritatea…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este al treilea…

- Pentru prima data in istorie, Romania va avea un prim-ministru femeie. Președintele Klaus Iohannis a decis sa accepte inca o propunere facuta de PSD și ALDE, aceea de a o numi pe Viorica Dancila in funcția de premier.

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a salutat decizia Președintelui Romaniei de a o desemna pe Viorica Dancila drept candidat pentru funcția de prim-ministru, argumentand ca europarlamentarul PSD indeplinește toate condițiile politice și profesionale pentru o asemenea funcție. Mai mult, Beatrice…

- Viorica Dancila (n. 16 decembrie 1963, Roșiorii de Vede, România) este un politician român, membru al Partidului Social Democrat. Din 2014, aceasta a fost aleasa deputat în Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat.