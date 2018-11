Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, inainte de a intra in ședința Comitetului Executiv al PSD, ca, in cazul in care Liviu Dragnea nu-și da demisia, oricum s-a caștigat ceva și anume ca s-a ajuns la concluzia potrivit careia lucrurile nu merg in direcția buna. Primarul Capitalei a facut și…

- UPDATE Guvernul a adoptat, in ciuda opozitiei lui Klaus Iohannis, proiectul rectificarii bugetare, deoarece, spune premierul, Executivul și-a indeplinit obligația de a cere aviz de la CSAT. "Soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marti seara, la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta CSAT, motiv pentru care Consiliu nu a emis aviz pentru rectificarea bugetara.

- Bogdan Chirieac este de parere ca Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prin decizia de a suspenda ședința CSAT pentru ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de buget, a blocat Romania. ''Problema este fundamentala și eminamente politica. Decizia Președintelui Iohannis de a suspenda CSAT-ul…

- Presedintele Rmaniei, Klaus Iohannis, a declarat astazi ca rectificarea bugetului alocat institutiilor din zona securitatii nationale nu s-a emis avizul CSAT, care este obligatoriu, din cauza taierilor nejustificate a bugetelor institutiilor din aceasta zona, in contextul in care proiectul de rectificare…

- Dancila anunța ca luna aceasta incepe o evaluare a Guvernului: ”Decizia se va lua in coaliție”, a spus premierul, vineri, la Constanța. ”Nu se va vorbi la acest CEx de remaniere. Se va face o evaluare a fiecarui ministru in funcție de programul de guvernare. Nu am facut inca… deci nu putem vorbi de…

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte…

- Astazi, Guvernul se reunește in prima sedinta dupa trei saptamani, perioada in care premierul Viorica Dancila a fost in concediu. Sedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. In perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului au fost preluate…