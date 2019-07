Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca in PSD vor exista sanțiuni, daca nu se va performa la prezidențiale și primul care va plati va fi candidatul. Dancila a explicat ca primul obiectiv este intrarea in turul II și apoi se va face analiza.”Cu siguranța prezidențiabilul PSD va intra…

- Candidatul USR va intra in turul al doilea si are sanse mari de a castiga alegerile prezidentiale, a declarat senatorul Mihai Gotiu sambata, la Congresul Uniunii. "Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna avem sansa de a avea doi…

- Social-democrații nu au anunțat nici pana acum persoana care va intra in cursa pentru Cotroceni, deși mai sunt 4 luni pana la batalia electorala. Victor Giogia atrage atenția ca exista riscul ca PSD sa nu mai ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, daca liderii nu se grabesc…

- Premierul Viorica Dancila a lansat mai multe apeluri catre colegii din PSD sa candideze la Congresul din 29 iunie. Deputatul Liviu Pleșoianu și-a anunțat oficial candidatura atat la Congres, cat și la alegerile prezidențiale. ”Sa vina congresul, sa vina apoi alegerile prezidențiale! Voi participa…

- Social-democratii vor discuta in aceasta sedinta despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic si candidatii la sefia PSD. Marti, social-democratii s-au intalnit in Biroul Permanent National, unde au luat o serie de decizii care…

- Candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale va caștiga alegerile cu voturile social-democraților, daca PSD nu intra in turul II, este scenariul lansat duminica seara, la B1 TV, de fostul președinte Traian Basescu.Traian Basescu a spus ca daca PSD va continua curba de cadere in…

- Premierul Viorica Dancila, lider interimar al PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, va participa, marți, la o ședința in Parlament cu toți senatorii și deputații partidului.Intalnirea, prima de la pierderea alegerilor și de la inscaunarea informala a lui Dancila la șefia PSD, vine dupa ședința…