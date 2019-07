Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan a spus ca e o decizie politica și ca premierul Viorica Dancila nu i-a reproșat nimic, subliniind ca a fost și presiunea strazii, care a venit dupa un an. Intrebata daca a cedat PSD in fața lui Klaus Iohannis, Carmen Dan a raspuns: ”Se pare ca da”. Viorica Dancila a explicat, luni,…

- Carmen Dan a anuntat ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne, in urma unei discutii pe care a avut-o luni cu premierul Viorica Dancila, precizeaza Agerpres. “O discutie sincera si directa asa cum cred eu ca este normal sa se poarte discutiile si politic si institutional. L-am informat…

- "L-am informat pe premierul Romaniei ca nu este necesar sa supuna la vot in CEx mandatul ministrului de Interne, motiv penru care i-am spus ca pun mandatul pe masa domniei sale si am fost oarecum interesata de motivele pentru care are loc aceasta schimbare. Inteleg ca nu intra in discutie nicidecum…

- Marian Oprișan, vicepreședinte al PSD, cred ca o restructurare a Guvernului este necesara astfel incat numarul de miniștri sa fie unul mai mic, iar cabinetul sa fie unul mai flexibil. Intrebat daca ar agrea ideea unei restructurari guvernamentale facut in toamna acestui an, Oprișan a raspuns: ”Daca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan a anuntat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca si-a depus mandatul, premierului Viorica Dancila, cu care a avut o discutie. Carmen Dan a precizat ca nu isi reproseaza nimic din activitatea de ministru. Ministrul de Interne a afirmat ca a avut o…

- ​Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in Parlament, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul Romaniei, Viorica Dancila. Potrivit lui Carmen Dan, evaluarea ministrilor inceputa de premier este una normala si fireasca. „Cred ca este foarte bine ca se face aceasta evaluare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vine cu o reactie in urma interviului pe care Viorica Dancila l-a acordat pentru „Adevarul”. Premierul a afirmat ca refuza restructurarea Guvernului si ca e „putin probabil sa ma razgandesc”.