Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, raspunzand unei intrebari, ca nu a auzit pana acum ca PSD sa se fi implicat in campania electorala pentru referendum.Intrebata, vineri, in județul Bacau, despre faptul ca la Bruxelles a spus ca partidul de guvernamant nu se implica in campania electorala…

- Pe data de 4 octombrie va avea loc o conferinta de presa in cadrul careia, Cartel Alfa va fi anunta evenimentul din data de 5 octombrie ndash; Greva japoneza, prin purtarea la locul de munca a unei banderole albe. Evenimentul va fi organizat in intreprinderi de catre organizatiile afiliate. Pentru acest…

- Paraschiva Borș, soția primarului comunei Maieru, a caștigat doua medalii de aur la categoria de varsta 50+, la Balcaniada de Atletism Masters din Slovenia. Una dintre medalii a fost adjudecata de Paraschiva Borș la proba de 5000 de metri, iar cea de a doua la semimaraton, unde a inregistrat și un record…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, marti, la Parlament, ca momentan nu considera „oportuna" emiterea unei Ordonante de Urgenta (OUG) privind amnistia si gratierea pentru ca subiectul nu a fost discutat in partid.

- Un milion de doze de vaccin gripal vor fi distribuite directiilor de sanatate publica din tara, incepand din 15 septembrie, anunta Ministerul Sanatatii (MS). Acestea vor ajunge apoi la cabinetele medicilor de familie, pentru imunizarea persoanelor din categoriile cu risc ridicate de imbolnavire,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi va fi supus aprobarii, printr-o ordonanta, un mecanism de sprijin prin care unitatile administratiei locale pot accesa imprumuturi din venituri din privatizare inregistrate la Trezorerie pentru asigurarea de prefinantari…

- Pentru campania Vote Leave s-au cheltuit peste 2,7 miliarde de lire sterline pe reclame pe Facebook. Scopul era convinsul oamenilor sa voteze ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana. Ceea ce s-a si intamplat, iar astfel de reclame manipulatoare sigur au avut contributia lor la acest…

- Silviu Gurlui este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Fizica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Zilele trecute, el a organizat doua campanii de donatii pentru sinistratii din satul Stejaru, comuna Farcasa, judetul Neamt. Campania a fost mediatizata chiar de initiatorul ei…